الاستخبارات العسكرية تعتقل المسؤولة الثانية بديوان الحسبة لداعش في كركوك

2023/01/14 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، اعتقال المسؤولة الثانية في ديوان الحسبة لداعش في كركوك.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني /،إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة […]

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