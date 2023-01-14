السعودية تنشر فيديو إحباط محاولة تهريب 81 كيلوغرام حشيش بسقف سيارة

2023/01/14 | 11:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت السلطات السعودية، مقطع فيديو يظهر عملية إحباط محاولة تهريب 81 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة خبأت في سقف سيارة.

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