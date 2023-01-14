الأمن الوطني يطيح بـ32 متهما بالارهاب في خمس محافظات

2023/01/14 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، القاء القبض على 32 متهما بالإرهاب في خمس محافظات.

وذكر إعلام الجهاز، أن "جهاز الامن الوطني القاء القبض على 32 متهما بالإرهاب في خمس الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أنه "وبجهد استخباري متواصل وضمن واجباته في ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي نفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على (٣٢) متهماً بالإرهاب من ضمنهم عناصر بارزة في عصابات داعش ممن نشطوا في محافظات (الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد)".

وبين البيان أنه "جاء بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قبض قضائية أفضت إلى الإطاحة بالمتهمين" مؤكدا أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

تحرير: ر.



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