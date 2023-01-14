2023/01/14 | 12:22 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج مباريات نصف نهائي "خليجي 25" والقنوات الناقلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/14 | 12:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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