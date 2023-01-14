40 مليون سنة عمرها.. ألقِ نظرة على هذا النوع الجديد المكتشف من الزهور

2023/01/14 | 12:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخرج علماء في ألمانيا حبوب اللقاح من زهرة متحجّرة منذ 40 مليون سنة، وثّقت للمرة الأولى عام 1872، وأطلقوا على هذا النوع من الزهور الجديد اسم "Symplocos Kowalewski".

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