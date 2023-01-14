رئيس الجمهورية يكرم منتخب كرة القدم المشارك بخليجي 25 :فوزكم افرحنا

2023/01/14 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز الرئيس الجمهورية عبد اللطيف

جمال رشيد، يوم السبت، بتكريم لاعبي

المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم،

وحثهم على المثابرة داخل الملعب وأثناء

التدريب لتحقيق النتائج الطيبة، وذلك

ضمن بطولة الخليج العرب

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