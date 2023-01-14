أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر

2023/01/14 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أغلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في 9 أشهر في جلسة الجمعة، بدعم من أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك ومع صدور بيانات اقتصادية متفائلة في بريطانيا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% متفوقا على نظرائه الأميركيين بعدما بدأ موسم إعلان نتائج الشركات بنتائج متباينة للبنوك.



وحقق المؤشر الأوروبي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.8%.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.8%، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6% بعدما أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر دعم للمؤشر أمس الجمعة، حيث زاد سهما نوفو نورديسك وروشيه القابضة 2.5% و1% على الترتيب.

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