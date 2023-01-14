شاهد بالفيديو.. مباشر | التصريح الصحفي المشترك لرئيس البرلمان العراقي ونظيره الأردني عقب انتهاء زيارته إلى بغداد

2023/01/14 | 12:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HA-6rVafGFA

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