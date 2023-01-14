«لو شون» أبو الأدب الصيني .. تعرف عليه

2023/01/14 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر «لو شون» (25 سبتمبر 1881 – 19 أكتوبر 1936) أهم أديب صيني في القرن العشرين، وهو يسمى «أبو الأدب الصيني» و«عميد الأدب الصيني الحديث» وقصته «يوميات مجنون» هي أول قصة صينية تكتب بأسلوب الأدب الغربي، حيث ينتقد بطل القصة … Readmore

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