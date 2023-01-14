قيادي بكتائب سيد الشهداء: المقاومة ممتعضة من موقف السوداني (البراغماتي) تجاه الوجود الامريكي

2023/01/14 | 12:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشف القيادي في كتائب سيد الشهداء عباس الزيدي، عن امتعاض المقاومة...

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