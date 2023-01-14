2023/01/14 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تقرّر نقل مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25 لكرة القدم إلى ملعب الميناء الأولمبي، بدلا من استاد البصرة الدولي لأسباب تتعلق بإدامة وحيوية استاد البصرة الدولي.وتقام مبارتا نصف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي ‘خليجي 25’ إلى ملعب الميناء المركز الخبري الوطني.

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