2023/01/14 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم السبت، دعم الأردن لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي تابعه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصفدي: ندعم حكومة السوداني المركز الخبري الوطني.

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