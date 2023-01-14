مدرب نابولي يشيد بالنيجيري أوسيمن بعد الفوز المذهل على يوفنتوس

2023/01/14 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مدرب فريق نابولي، لوتشيانو سباليتي، بالمهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمن، بعد أن قاد فريقه للفوز 5-1 على يوفنتوس، ليواصل بذلك تعزيز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

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