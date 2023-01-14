القبض على 33 متهما بالارهاب في خمس محافظات

2023/01/14 | 12:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم السبت، القبض على ٣٢ متهماً بالإرهاب بعد تنفيذ عمليات نوعية في خمس محافظات.وذكر بيان للخلية تلقته ايرث نيوز، انه “بجهد استخباري متواصل وضمن واجباته في ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي، نفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على (٣٢) متهماً بالإرهاب […]

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