جهاز الأمن الوطني .. اعتقال 32 متهماً بالإرهاب في خمس محافظات

2023/01/14 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني، السبت، القاء القبض على 32 متهما بالإرهاب في خمس محافظات.

وقال الجهاز في بيانه (14 كانون الثاني 2023)، إنه “وبجهد استخباري متواصل وضمن واجباته في ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي نفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على (32) متهماً بالإرهاب من ضمنهم عناصر بارزة في عصابات داعش ممن نشطوا في محافظات (الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد)”.

وأضاف، أن “ذلك جاء بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قبض قضائية أفضت إلى الإطاحة بالمتهمين” مؤكدا أنه “جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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