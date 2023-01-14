2023/01/14 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لكي تصبح نظارات الواقع المعزز (Augmented Reality) أو ( AR ) فئة منتجات رائدة فإنها تحتاج إلى أن تشبه النظارات الطبية العادية، وقد عرضت شركة TCL زوجًا من نظاراتها الجديدة المنتمية لهذه الفئة في معرض CES 2023 .



وهي تقول إن نظارات RayNeo X2 AR تتمتع “بجسم دقيق وخفيف الوزن للارتداء اليومي”.

وأكدت TCL أن نظارات RayNeo X2 تستخدم شاشات العرض الموجي الضوئي MicroLED ذات الألوان الكاملة والمعظمة.

مزايا نظارات RayNeo X2 AR

تعمل نظارات RayNeo X2 باستخدام شرائح Qualcomm Snapdragon XR2.



وهي نفس مجموعة الشرائح الموجودة في نظارة الواقع الافتراضي Meta Quest 2 VR.

تتميز شاشة MicroLED بنسبة تباين مذهلة تبلغ (100000: 1) وهي المسؤولة عن توضيح التفاصيل المختلفة للصورة.



كما أنها تتميز بالسطوع العالي؛ لذلك تسهل رؤية الفيديوهات المرئية حتى في ضوء الشمس الساطع .



بالإضافة إلى ذلك ذكر موقع CNET أن شركة TCL ستقدم وصفات طبية تسمح لك باستخدام هذه النظارات بدلًا من النظارات العادية وليس فوقها.

يمكن لهذه النظارات أيضًا تقديم مكالمات على الشاشة ورسائل منبثقة.



وكذلك ترجمة المحادثات الشخصية إلى لغات أخرى على أن تكون في نفس الوقت الفعلي لهذه الرسائل دون تأخير.



بالإضافة إلى ذلك يمكنك تشغيل الموسيقى منها بهدوء حتى لا يسمعها الآخرون من حولك.

أخيرًا تحتوي هذه النظارات على كاميرا مدمجة لالتقاط مقاطع الفيديو والصور الثابتة والصور ذات الفاصل الزمني كما تري

مستقبل نظارات الواقع المعزز (AR)

بالرغم من أننا في عام 2023 لا تزال شركة راسخة في تكنولوجيا العرض المتقدمة مثل شركة TCL تواجه مشكلة في تقليص زجاجها إلى حجم أكثر دقة.



ولكي تتعرف على مدى صعوبة هذه التقنية فاعلم أن منافسين مثل Apple لم يعلنوا بعد عن نظارات AR قابلة للارتداء للمستهلكين رغم أنهم عملوا على تلك التقنية لمدة طويلة تصل إلى عقد من الزمان.

لذلك تحاول شركة TCL أن تحرز تقدمًا بإطلاق مجموعة نظاراتها RayNeo X2 لصانعي البرامج “في مناطق محددة” بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام.



وتقول إن إطلاقًا تجاريًا سيأتي لاحقًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (TLC تكشف عن نظارات الواقع المعزز RayNeo X2 بمعرض CES 2023) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (TLC تكشف عن نظارات الواقع المعزز RayNeo X2 بمعرض CES 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).