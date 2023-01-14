غزيرة ومتوسطة الشدة.. استمرار الأمطار ليوم كامل في مناطق العراق

2023/01/14 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد جوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، استمرار الامطار بشكل غزير ومتوسط الشدة لمدة يوم كامل في العراق.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحالة المطرية التي يمر بها العراق سوف تزداد خلال الساعات المقبلة".

وأضاف أن "الحالة الطرية ستتوسع مساء اليوم في مدن الوسط وقد تكون الأمطار متوسطة الشدة إلى خفيفة وقد تغزر ببعض الأماكن المتفرقة في جنوب تكريت وسامراء وديالى وشمال الرمادي وشمال واسط وشمال بابل، فيما باقي المدن خفيفة إلى متوسطة الشدة".

وأبين الزبادي أن "انحسار الحالة المطرية، سيكون فجر يوم غد الأحد وقد تتحسن الأجواء نهار الغد وتبقى درجات الحرارة مقاربة لهذا اليوم، وهذا يعني أن الامطار سوف تستمر لمدة يوما كامل في غالبية المدن العراقية".

تحرير: ر.



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