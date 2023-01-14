العراق يتفق مع الاردن على المضي بتفعيل الاتفاق الثلاثي والربط الكهربائي ومد انبوب للنفط

2023/01/14 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

صرّح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت، بأن العراق ماض على تفعيل الاتفاق الثلاثي بين بلده والأردن ومصر إضافة إلى موضع الربط الكهربائي ومد أنبوب لتصدير النفط من محافظة البصرة إلى ميناء العقبة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الحلبوسي مع نظيره الأردني أحمد الصفدي عقب انتهاء زيارة الأخير إلى العاصمة بغداد.

وقال الحلبوسي خلال المؤتمر، إنه جرى خلال اللقاءات التي أجراها الوفد النيابي الأردني مع الرئاسات الثلاث والقوى والأطراف السياسية العراقية خلال الأيام الماضية التأكيد على الثوابت بحجم العلاقة ما بين الجيران بين العراقيين والاردنيين وضرورة مواجهة التحديات التي تمر بالمنطقة والعالم وتكون لنا رؤية بهذا الملف سواء على المستوى النيابي بتفعيل البرلمانيين في البرلمانات العربية والاسلامية والدولية أو على مستوى الحكومات بتفعيل الاتفاقيات والتعاونات الثنائية.

وأضاف أنه جرى ايضا بحث الملف الأمني وملاحقة خلايا تنظيم داعش، وتقديم الجهد الاستخباري من الأردن بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد خلال الفترة السابقة في العراق وأبدت الأردن استمرار تعاونها في هذا الملف.

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