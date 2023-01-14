الصحة: أوميكرون أصبح متوطناً في العراق

2023/01/14 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت وزارة الصحة، اليوم السبت، بتعرض العراق لموجة جديدة من فيروس كورونا، مبينة أن متحور “أوميكرون”أصبح متوطناً وأغلب الإصابات به.

وقالت ربى فلاح، المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، إن “المستجدات في الفترة المقبلة خاصة بعد ان استوطن متحور اوميكرون في البلاد، هي من ستحدد العودة لتشديد الاجراءات الخاصة بمنع انتشار متحورات جديدة أخرى”.

وأضافت، أن “الإصابات التي تسجل الآن لدى وزارة الصحة جزء منها كورونا (متحور اوميكرون )، الذي اصبح الآن هو متوطن في العراق والجزء الآخر هي الإنفلونزا الموسمية”.

وبينت، أن “حملات التوعية بالإلتزام في الإجراءات الوقائية مستمرة من قبل فرق الوزارة داخل المدارس والجامعات والأماكن العامة”.

وأشارت فلاح، إلى أن “الخبراء والمختصين لدى الصحة العامة داخل الوزارة يتابعون وبشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية آخر مستجدات وباء كورونا”، موضح أن “اللقاحات المتوفرة لدى الوزارة أسهمت بتخفيف شدة الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى كبير”.

ولفتت إلى، أن “الإلتزام بأخذ اللقاح وبارتداء الكمامة ستساهم في تقليل الإصابات، بالإضافة إلى أنها ستحمي المواطن من انتشار سلالات جديدة قد تكون اشد من السابق “.

وأكد على أن “العراق غير مستثنى من دخول أي موجة جديدة للفيروس ومن الممكن أن تدخل موجة جديدة إلى العراق في أي لحظة”.

وأكمل أن “جميع اللقاحات اثبتت فعاليتها بنسبة عالية جدا ولكن هي لا تمنع الإصابة ولكنها تقلل من شدتها وتمنع خطر الوفاة”.

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