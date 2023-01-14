وزير خارجية إيران يلتقي نصرالله بلبنان.. هذا ما ناقشاه

2023/01/14 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله وذلك خلال زيارته إلى لبنان.

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