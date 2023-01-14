مصدرها الاتحاد الأوربي..عقوبات جديدة قد تطال الحرس الثوري الإيراني

2023/01/14 | 13:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترح ألمانيا منذ مدة إدراج الحرس الثوري ككل في قائمة الإرهاب الأوروبية.

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