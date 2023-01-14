البرلمان يتحرك لمجابهة ارتفاع سعر الدولار (وثائق)

2023/01/14 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم السبت، جمع تواقيع نيابية لمناقشة سياسات وإجراءات البنك المركزي بشأن ارتفاع أسعار صرف الدولار وانخفاض صرف العملة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي.

وجاء في وثائق صادرة في 10 من الشهر الحالي وحصلت عليها (بغداد اليوم): "جمع تواقيع لأكثر من ثلاثين نائبا يطالبون مناقشة إجراءات البنك المركزي العراقي بشأن ارتفاع أسعار صرف الدولار وعدم استقراره في الأسواق المحلية".

أدناه نص الوثائق:

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