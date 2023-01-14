تعيين مصري مديرا تنفيذيا لمجموعة الفطيم

2023/01/14 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعفت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية القابضة الرئيس التنفيذي، آلان بجاني، الذي قاد الشركة منذ عام 2015.

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