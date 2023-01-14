العجز الضخم في موازنة 2023.. نسبة هائلة تخالف قانون الادارة المالية

2023/01/14 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تشير التوقعات والارقام الاولية عن الموازنة الى ان العجز سيكون مخالفا لقانون الادارة المالية الذي لايسمح للعجز ان يتجاوز نسبة الـ3% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال الباحث باسل حسين إن “الموازنة القادمة ستكون بحدود 200 تريليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 70 تريليون دينار عراقي اي 35% من الموازنة”.

واضاف أنه “لو صح ذلك فإنه سيخالف قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي لا يسمح في مادته ( 6/رابعا) بأن يتعدى العجز 3% من الناتج المحلي”.

من جانب اخر، كشف النائب مصطفى جبار سند أن حجم العجز سيبلغ بحسب الارقام الاولية 121 تريليون دينار، وهو رقم هائل يعادل موازنة العراق بالكامل في عام 2021.

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