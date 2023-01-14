2023/01/14 | 14:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 يناير، 2023 بغداد/المسلة: وجّهت حكومة السوداني بمعالجة ملف استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد والتي...

ظهرت المقالة سوء تخطيط واستيلاء مريب يدفع حكومة السوداني الى وقف استثمار أراضي مطار بغداد أولاً على المسلة.

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