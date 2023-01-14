منتخبنا الوطني يخوض وحدة تدريبية جديدة استعداداً لموقعة قطر

2023/01/14 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة قطر في نصف نهائي كأس الخليج “خليجي 25”.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد إن “المنتخب الوطني لكرة القدم خاض صباح اليوم في ملاعب التدريب بالمدينة الرياضية، وحدة تدريبية جديدة استعداداً لمواجهة قطر في نصف نهائي خليجي 25”.

وبين أن “وتيرة التدريبات ارتفعت عن اليوم السابق بعد إزالة الإرهاق من اللاعبين واليوم تم التركيز على الجوانب الفنية واللعب بالكرة”، لافتاً إلى إن “المنتخب الوطني في أتم الجاهزية ولا يوجد أي نقص في التشكيلة”.

وسيواجه منتخبنا الوطني نظيره القطري في نصف نهائي خليجي 25 يوم الأثنين المقبل عند الساعة الرابعة عصراً.

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