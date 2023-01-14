انخفاض الصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية

2023/01/14 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الجمارك الصينية اليوم السبت، عن انخفاض الصادرات النفطية العراقية الى للمصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال شهر كانون الاول الماضي 2022.واظهرت الادارة في احصائية لها ، ان “الصادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة انخفضت في … Readmore

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