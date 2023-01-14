«كلاسيكو» تاريخي … بين ريال مدريد وبرشلونه في “الرياض”

2023/01/14 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ان فريقه معتاد على الضغوط ويتحلى بالثقة قبل مواجهة غريمه برشلونة، الأحد في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، فيما تمنى نظيره تشافي التواجد في أرض … Readmore

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