بعد اقالة المحافظين من قبل السوداني.. من سيختار البدلاء لهم؟

2023/01/14 | 14:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار المحافظين الجدد سيكون من خلال التنسيق والتشاور ما بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والنواب.

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