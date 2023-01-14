2023/01/14 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبير مستشاري الحلبوسي يفصح عن تفاصيل ووقائع في غاية الخطورة | اوراق مطوية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كبير مستشاري الحلبوسي يفصح عن تفاصيل ووقائع في غاية الخطورة | اوراق مطوية قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كبير مستشاري الحلبوسي يفصح عن تفاصيل ووقائع في غاية الخطورة | اوراق مطوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كبير مستشاري الحلبوسي يفصح عن تفاصيل ووقائع في غاية الخطورة | اوراق مطوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).