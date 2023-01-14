30 هدفاً في الدور الأول لـ

2023/01/14 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدل الستار على فعاليات الدور الأول

(دور المجموعات) من بطولة كأس الخليج

العربي لكرة القدم "خليجي 25" بمدينة

البصرة ..بحصيلة متوسطة من الأهداف

واكتمل عقد المتأهلين للدور نصف

النهائي، بتأهل منتخبات العر

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