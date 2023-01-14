العراق والاردن يبحثان ملف الربط الكهربائي وأنبوب النفط

2023/01/14 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

السبت، مع نظيره الاردني أحمد الصفدي في

بغداد، ملف الربط الكهربائي بين الأردن

والعراق، وأنبوب النفط البصرة –

العقبة، بحسب وكالة الأنباء العراقية

الرسمية "واع".

وقال

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