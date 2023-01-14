وزير الخارجية الايراني يصل الى دمشق

2023/01/14 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير

عبد اللهيان، السبت، الى دمشق قادما من

بيروت في المحطة الثانية من جولته

الاقليمية.

وهذه هي الزيارة الخامسة لوزير

الخارجية الايراني الى سوريا، حيث

زارها في ايلول وتش

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