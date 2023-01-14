2023/01/14 | 14:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط سلفاً بـ500 مليون دينار نظمت بأسماء موظفين دون علمهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/14 | 14:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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