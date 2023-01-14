انهال عليه بالضرب أمام الطلاب.. فيديو يرصد اندلاع شجار عنيف داخل مدرسة أمريكية

2023/01/14 | 14:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو التقط داخل أحد الفصول الدراسية في مدرسة ثانوية في ولاية تكساس الأمريكية قيام مدرس بالاعتداء بالضرب على طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، ووضع المعلم في إجازة إدارية بعد أن ظهر في المقطع وهو يدفع الطالب بقوة وقالت مدرسة مدينة هامبل: إن "ذلك ما كان يجب أن يحدث أبدًا وهو أمر غير مقبول".

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