كلاسيكو السوبر الإسباني في السعودية.. تشافي يريد اللعب وأنشيلوتي يتحدث عن

2023/01/14 | 15:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، السبت، أن فريقه معتاد على الضغوط ويتحلى بالثقة، قبل مواجهة غريمه برشلونة، الأحد، في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، على استاد، الملك فهد، الدولي، في الرياض، فيما تمنى نظيره تشافي، التواجد في أرض الملعب.

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