ضابط امريكي سابق: عربات

2023/01/14 | 16:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا النوع من المركبات القتالية، هوعبارة عن منظومة تكنولوجية عالية ومعقدة للغاية.

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