"خليجي 25": الحضور الجماهيري يتجاوز 500 ألف مشجع

2023/01/14 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج

العربي "خليجي 25"، أن الحضور الجماهيري

في البطولة حتى الآن تجاوز الـ500 ألف

مشجع.

وقال أحمد الموسوي عضو مجلس إدارة

الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس

اللجنة الإعلا

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