البرلمان يبدأ القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية

2023/01/14 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، البدء بالقراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المجلس بدء بالقراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية (لجنة النقل والاتصالات، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام)"، مشيرة الى أن "الجلسة مستمرة برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخون عبدالله".

وأضافت أن "هذا القانون يأتي لغرض تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي ولأجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال".

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