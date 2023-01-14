العراق يواجه قطر بالطقم الابيض في نصف نهائي خليجي 25

2023/01/14 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة أقيم، اليوم السبت في فندق جراند ميلينيوم، المؤتمرُ التنسيقي الخاص بالمنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لمنافساتِ خليجي زين 25 (العراق ، عمان ، قطر والبحرين).ومثّل الجانب العراقي المدير الإداري للمنتخبِ الوطني مهدي كريم ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الإعلامي محمد عماد.وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطنيّ الطقم الأبيض الكامل في مواجهةِ منتخب قطر الذي سيرتدي الزي التقليدي العنابي الكامل، بينما يرتدي حراس المرمى الأصفر (العراق) والسماوي (قطر) .وستقام المباراة يوم الاثنين المقبل في الساعةِ الرابعة والربع (16:15) في ملعب البصرة الدوليّ (جذع النخلة).ويسمح باستبدال لاعب سادس في حال وصول المباراة إلى الأشواط الإضافيّة.يذكر أن مواجهة البحرين (الأحمر) وعمان (الأبيض) ستقام في ملعبِ الميناء الأولمبي في الساعة الثامنة والربع مساءً (20:15)

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