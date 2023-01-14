في مأدبة غداء.. السوداني واصفا بطولة خليجي 25: لقاء أخوي على أرض العراق

2023/01/14 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بطولة خليجي 25 بأنها تحولت إلى لقاء أخوي على أرض العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني أقام مأدبة غداء على ضفاف نهر دجلة بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "المأدبة أقيمت على شرف وفد اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليجي البصرة 25، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج الشقيقة، ونخبة من الإعلاميين الخليجيين بينهم الإعلامي خالد جاسم، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من أعضاء الاتحاد ومحافظ البصرة".

وبين أن "السوداني ورحّب بالحضور معرباً عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة الفيحاء"، مشيرا الى "الأهمية الرمزية لهذه البطولة، وحرص مجلس الوزراء خلال خمسين يوماً من عمر الحكومة على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها".

ووصف رئيس الوزراء البطولة بأنها "تحولت إلى عرسٍ عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية".

وأوضح أن "التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم".

تحرير: ر.



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