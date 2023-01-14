السوداني: خليجي 25 رسالة للاتحاد الدولي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

2023/01/14 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن بطولة خليجي 25 في البصرة رسالة لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.وقال السوداني للوكالة الرسمية إن”بطولة كأس الخليج هي رسالة لكل المؤسسات الرياضية العالمية بأن العراق بلد آمن، ولديه القدرة والإمكانيات التي تمكنه من استقطاب البطولات والمباريات”.وأضاف أن” أبسط رسالة يمكن أن يقدمها الاتحاد الدولي للجمهور العراقي هي رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية”.وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن بطولة خليجي 25، تحولت إلى عرسٍ عربي ولقاءٍ أخوي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أقام مأدبة غداء، أقيمت على ضفاف نهر دجلة في العاصمة بغداد، على شرف وفد اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليجي البصرة 25، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج الشقيقة، ونخبة من الإعلاميين الخليجيين من بينهم الإعلامي خالد جاسم، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد، ومحافظ البصرة”.وأضاف البيان: “ورحّب السوداني بالحضور، معرباً عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة الفيحاء”.

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