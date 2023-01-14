2023/01/14 | 16:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: أبسط شيء يمكن للفيفا تقديمه للجمهور العراقي هو رفع الحظر الدولي عن ملاعبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/14 | 16:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: أبسط شيء يمكن للفيفا تقديمه للجمهور العراقي هو رفع الحظر الدولي عن ملاعبهم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: أبسط شيء يمكن للفيفا تقديمه للجمهور العراقي هو رفع الحظر الدولي عن ملاعبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).