القوات العراقية تعتقل 32 إرهابيا في خمس محافظات مختلفة

2023/01/14 | 16:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق،

اليوم السبت، إلقاء القبض على 32

إرهابيًا في خمس محافظات.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة

(السومرية نيوز) العراقية - أنه "بجهد

استخباري متواصل وضمن واجباته في

م

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