2023/01/14 | 16:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 يناير، 2023 بغداد/المسلة: وصلت منافسات بطولة خليجي 25 لكرة القدم المقامة بالعراق إلى مرحلتها...

ظهرت المقالة برنامج مباريات نصف نهائي خليجي 25 بالبصرة والقنوات الناقلة أولاً على المسلة.

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