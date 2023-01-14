أحداث كانون الثاني.. ضبط حاويتين مخالفة في كمرك ام قصر

2023/01/14 | 16:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: السبت 14 كانون الثاني 2023 ضبط حاويتين مخالفة في كمرك...

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ضبط حاويتين مخالفة في كمرك ام قصر أولاً على المسلة.

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