في النجف.. القبض على عصابة مختصة بسرقة

2023/01/14 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم السبت، القبض على عصابة مختصة بسرقة قابلوات الخطوط الناقلة للكهرباء داخل المحافظة.

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