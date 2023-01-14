الناطق باسم القائد العام يصدر بياناً بشأن مقترحات تخص المرور العامة

2023/01/14 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

بيان

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يسعى السيد القائد العام للقوات المسلحة، الى إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في مختلف المجالات وقد وجه سيادته بدراسة تنفيذ المقترحات الآتية والتي ارسلت بكتاب رسمي الى وزارة الداخلية والمرقم (2390436) في 2023/1/14

اولا: إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور والذي يستقطع منة مبلغ ( ٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف دينار لصالح إحدى الشركات عند إنجاز المعاملات .

ثانياً : تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (٤٠) لسنة ۲۰۱٥ التي تقوم مديرية المرور بإستقطاعها عند تسجيل المركبات او تحويل ملكيتها الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وامانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل على أن لا يترتب أثر مالي او قانوني على الدولة .

ثالثاً : إنهاء (عقد او التريث) بعمل فحص (الهزة) في الوقت الحاضر وإيقاف جباية المبلغ (۳۰.۰۰۰ ) ثلاثون الف دينار على أن لا يترتب أثر مالي او قانوني على الدولة.

رابعاً : إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية فما يخص طالبي اجازات السوق اجراءات الفحص والاختبار) وبأمكان مديرية المرور توفير الكادر والمستلزمات من مواردها لاجراء الفحص والاختبار بدلا من استيفاء مبلغ 30 الف دينار من المواطن

خامساً : قيام مديرية المرور بتشديد الإجراءات على محطات الوزن المحدد لمركبات الحمل كونها تؤثر على الطرق الداخلية والخارجية.

سادسا ً :تعزيز كوادر مديرية المرور بالموظفين المدنيين من مفاصل الوزارة الذين تم تحويل خدماتهم من عسكري الى مدني ويكون الدوام بشكل (صباحي) و(مسائي).

سابعاً : الاستفادة من ايرادات التسجيل والغرامات من قبل مديرية المرور بالتنسيق مع وزارة المالية لتغطية الاحتياجات الفنية ومستلزمات العمل اليومي دون توقف بحجه عدم تجديد العقد مع الشركات المنفذة وتحديد نسبة من الإيرادات الى مديرية المرور ضمن موازنة ۲۰۲۳ .

ثامناً : انهاء ظاهرة المعقبين المتواجدين أمام دوائر المرور (نهائيا) ويكون سحب الاستمارات وترويج المعاملات من قبل ضباط ومنتسبي المديرية داخل الدائرة أو الموقع .

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اللواء قوات خاصة

يحيى رسول عبدالله

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

14 كانون الثاني 2023

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