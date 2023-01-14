2023/01/14 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أنهى مجلس النواب اليوم السبت، تقرير ومناقشة قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998".

وأنهى مجلس النواب أيضًا، القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

بالمقابل أجل المجلس تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المعلومات الواردة في كتاب وزارة البيئة مركز الوقاية من الاشعاع بوجود اشعاع كيميائي (مسرطن) في سماد الداب الذي تنتجه شركة الأسمدة الجنوبية).

وعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، حيث تم افتتاح أعمال الجلسة رقم (1) من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الاول.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، والتصويت على النواب الجدد في اللجان النيابية الدائمة، والقراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، فضلاً عن مناقشة (القراءة الثانية) بمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط.

كما يتضمن جدول الأعمال أيضاً، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول (المعلومات الواردة في كتاب وزارة البيئة / مركز الوقاية من الاشعاع بوجود اشعاع كيميائي (مسرطن) في سماد الداب الذي تنتجه شركة الأسمدة الجنوبية، إضافة إلى تقرير لجنة الصحة والبيئة المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيير المناخي حول التغيرات المناخية، فضلاً عن مناقشات عامة.

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