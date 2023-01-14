العراق يتسلم الطائرة الثالثة من طراز 220 A ايرباص

2023/01/14 | 16:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائرة الثالثة من طراز ايرباص 220 بعد ان تم ادخال التحسينات التي طلبتها شركة الخطوط الجوية العراقية عليها.

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